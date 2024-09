Aumenta risco de novos incêndios florestais nas próximas semanas em MS

A atualização da Operação Pantanal 2024, em Mato Grosso do Sul, registra um aumento significativo nos focos de calor. Segundo dados do Laboratório de Aplicação de Satélites Ambientais (Lasa/UFRJ), houve um aumento de 2.289,3% no comparativo entre os panoramas de 2023 e 2024. No entanto, ao se comparar os dados de 2020 a 2024, houve uma redução de 20,3%. Até o momento, foram contabilizados 11.466 focos de calor em 2024. Os dados foram apresentados no boletim semanal da "Operação Pantanal" e computados até o dia 24 de setembro.

A tenente-coronel Tatiane Inoue, diretora de proteção ambiental do Corpo de Bombeiros, informou que foram registradas temperaturas de até 46°C em Corumbá. Mesmo com a previsão de chuvas nos próximos dias, a situação permanece crítica devido à seca intensa. Mato Grosso do Sul também enfrenta problemas com a fumaça proveniente de incêndios em outros estados e países, como a Bolívia, que tem significativos focos de incêndio.

A expectativa climática para os próximos dias indica uma frente fria e chuvas no sul e sudeste do estado, além de tempestades de raios e possíveis granizos na região pantaneira. Onde não houver chuvas, espera-se aumento de nebulosidade, com umidade relativa do ar variando entre 40% e 60%.

Do domingo (29) até a quarta-feira (2/10), as temperaturas devem voltar a subir, com a previsão de novos picos de até 46°C na região pantaneira, elevando o risco de incêndios florestais.

O boletim informou que, entre janeiro e setembro de 2024, o Pantanal registrou 7.390 focos de incêndio, um aumento significativo em relação aos 387 focos de 2023. No Cerrado, os números subiram de 1.014 em 2023 para 3.579 em 2024. Na Mata Atlântica, foram registrados 964 focos neste ano, em comparação com 204 no ano anterior.

A partir de outubro, o boletim da Operação Pantanal, que traz atualizações sobre as ações de combate aos incêndios florestais, será quinzenal.