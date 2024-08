Bonito registra movimento recorde em julho

O município de Bonito registrou movimento recorde de turistas no mês de julho em nove anos de acompanhamento do desempenho do destino pelo Observatório de Turismo e Eventos coordenado pelo Bonito Convention & Visitors Bureau (BCVB). A estimativa de visitantes foi de 30.941 pessoas, com taxa de ocupação hoteleira de 67% (equivalente ao mesmo período de 2023).

A oferta maior de voos para a região, segundo o trade turístico, foi crucial para a retomada do crescimento de visitantes aos destinos da Rota Bonito Serra da Bodoquena, após oscilações registradas no primeiro semestre do ano. Segundo dados do aeroporto regional de Bonito, foram registrados 4.007 desembarques, correspondendo a 12,95% do total de turistas que visitaram o destino no mês das férias escolares.

Atrativos mais visitados

A pesquisa realizada pelo Observatório de Turismo e Eventos de Bonito (OTEB) apontou também ótimo desempenho de um dos principais atrativos da Capital do Ecoturismo, a Gruta do Lago Azul, administrada pelo município. O local recebeu 13.517 turistas (89% de ocupação), sendo o quarto atrativo mais visitado.

De janeiro a julho, Bonito recebeu 163.920 turistas, com São Paulo se mantendo como o maior emissor (38,52% do total de visitantes em julho, seguindo dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio de Janeiro, enquanto Mato Grosso do Sul contribuiu com 7,65%). Os passeios de maior fluxo no mês foram flutuação (27.224 pessoas), balneários (14.119) e cachoeiras (13.952). O número de visitações em julho foi 4,85% superior ao mesmo período de 2023.

Nova Rota

Recentemente foi inaugurada a Estrada do 21, na rodovia MS-345, que encurta em 40km o trajeto de Campo Grande para Bonito. A rota passa por Anastácio pela BR-262, depois pela MS-419 (cerca de 21 km) até encontrar a MS-345 e chegar a Bonito.

Festival

Entre os dias 21 e 25 de agosto será realizada a 23º do Festival de Inverno de Bonito, com 150 atrações gratuitas. São esperadas mais de 120 mil pessoas durante os dias de evento. A agenda conta com atrações musicais como o português Norberto Cruz (dia 22), Alexandre Pires (21), Zé Ramalho (23), Olodum e Sandra Sá (24) e Teodoro e Sampaio (25).

*com informações do Bonito Convention & Visitors Bureau