BR-262 passa por nova interdição nesta quarta-feira 

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a BR-262 está interditada parcialmente, na manhã desta quarta-feira (07). O fluxo de veículos na região segue no sistema siga e pare, entre os km 566 e 572. Os policiais estão na região controlando e guiando o tráfego.

A rodovia é o principal acesso entre Miranda e Corumbá. O fechamento da pista para o trânsito de veículos se deve aos incêndios florestais que têm atingido a região pantaneira e que alcançou às margens da rodovia, na terça-feira (06).

Mais cedo, a pista estava totalmente liberada. Mas ao longo da manhã desta quarta-feira, por volta das 9 horas, a pista voltou a ter fechamento total com presença de fumaça na pista e comprometimento da visibilidade.

Ontem, a pista ficou fechada por cerca de 8 horas, sendo liberada pela PRF, de forma parcial, às 20h30.

Em nota à imprensa, o Governo do Estado informou que equipes do Corpo de Bombeiros Militar estão trabalhando, em parceria com equipe do PrevFogo (Ibama), para conter as chamas às margens da BR-262, nesta manhã.

A nota segue confirmando que o trânsito na região está sob com controle de tráfego, com bloqueios ao longo do dia para trabalho dos militares e brigadistas.