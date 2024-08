Calor e tempo seco continuam em MS

A semana começa com tempo seco e quente no Estado, com temperaturas altas e baixa umidade relativa do ar. Este cenário favorece a propagação de incêndios florestais, por isso as autoridades recomendam a população a não atear fogo em qualquer material ou vegetação.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), esta previsão ocorre devido um sistema de alta pressão atmosférica, que inibe a formação de nuvens e chuvas, deixando o tempo quente e seco.

Na Capital a previsão é de mínima de 23ºC e máxima de 34ºC. Já nas regiões sul, leste e sudeste a variação será de 19ºC e 34ºC. No sudoeste e área pantaneira fica entre 23ºC e 37ºC. Norte e bolsão apresentam mínima de 18ºC e máxima de 34ºC.

A meteorologista Valesca Fernandes, coordenadora do Cemtec, revela que haverá uma mudança de tempo entre quarta-feira (7) e sexta-feira (9), com a aproximação e um avanço de uma frente fria, que deve gerar chuvas e quedas nas temperaturas, principalmente na região sul do Estado. Os maiores acumulados de chuvas também devem se concentrar no sul, sudeste e sudoeste.

As menores temperaturas devem aparecer entre sexta-feira e sábado, podendo chegar a 4º e 7ºC na região sul. O ar frio vai avançar também para as demais regiões do Estado.