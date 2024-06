Campanha de segurança no trânsito chama atenção para cuidado com os idosos

O mês de junho é dedicado ao combate à violência contra a pessoa idosa. Entre as ações preventivas promovidas pela Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB-MS, está a campanha de segurança no trânsito 60+. A ação - que será lançada no próximo dia 25 de junho - foi antecipada nesta terça-feira (11) dentro do Jornal CBN CG pelo presidente da comissão, Nelson Alfonso.

Segundo o advogado, a ação quer promover a dignidade da pessoa idosa na sociedade. “Em Campo Grande são 125 mil pessoas idosas, o número corresponde a 13,94% do total de pessoas no município. Em Mato Grosso do Sul, o percentual é ainda maior: 14,94%[...] O que observamos são diversas situações de desrespeito como falta de acessibilidade, calçadas inapropriadas, a falta de políticas públicas específicas entre outros".

Continue Lendo...

De acordo com dados do Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran/MS), no estado são 223.842 habilitações de pessoas com 60 anos ou mais, o total é equivalente a 16,869% das carteiras de habilitações.

Para Alfonso os condutores com mais de 60 anos são caracterizados pelo respeito às leis de trânsito e condução segura, no entanto, o preconceito com a pessoa idosa é grande.

Durante a conversa ele frisou outros problemas enfrentados pelas pessoas idosas. “O principal problema hoje é a invisibilidade. Além disso, em 90% dos casos a violência vem de pessoas da família”. Acompanha a entrevista completa.