Campo Grande terá que devolver doses da vacina contra a dengue

Campo Grande terá que devolver doses do imunizante contra a dengue - a vacina Qdenga - ao Ministério da Saúde. Apenas 15% do público-alvo foi vacinado no município, que já registrou 775 casos provavéis da doença, de acordo com o Boletim Epidemiológico da Secretaria de Saúde do Estado (SED).

A secretária municpal de saúde, Rosana Leite, afrima que as doses devolvidas serão redistribuídas para outos municípios, conforme foi explicado em live pelo Ministério, que ainda não emitiu nota técnica sobre a decisão. O vencimento dessa remessa de imunizantes é em abril.

"O Ministério da Saúde soltou uma nota proibindo que as vacinações sejam feitas extras-muros, ou seja, nas escolas. Então a gente percebeu que houve uma diminuição da procura. Nós tínhamos a expectativa de atingir mais de 90% do público, porque temos essa cultura da vacinação e começamos com uma boa procura, principalmente nas escolas", pontua Rosana Leite.

Apesar de Campo Grande não ter registrado óbitos pela dengue neste ano, a Secretaria Municipal de Saúde pede um olhar atento à doença e que os pais e responsáveis levem as crianças para tomar a vacina, que é um reforço no combate à doença.

Atualmente, o Ministério da Saúde destina o imunizante a pessoas de 10 a 14 anos, público que concentra a maior proporção de hospitalização pela doença.