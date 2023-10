Capital oferece vagas em cursinho para ENEM

Estão abertas as inscrições para o Prepar@JUV, cursinho preparatório para vestibular voltado para as provas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Aulas terão início no dia 07 de novembro

Promovido pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv), curso gratuito será às terças e quintas-feiras na Uniderp, no período vespertino (das 13h30 às 17h30) e noturno (18h30 às 22h).

Aos sábados, das 7h30 às 12h e são abertos ao público, com 200 vagas disponíveis. Durante o cursinho, os professores abordam as disciplinas de História e Atualidades, Biologia, Física, Português, Matemática e Raciocínio Lógico, Redação e Química.

Para se inscrever, basta acessar o link e garantir a vaga. A Uniderp fica localizada no endereço: Av Ceará, 555, Miguel Couto.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande