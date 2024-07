Casamento Vegetariano

Na última sexta feira casaram: Zilá e Regis.

Dia 12/07/2024. E serviram, a pedido da noiva um menu veggie.

O trabalho ficou a cargo da banqueteira Mara Ceolin da Casa Park em Campo Grande.

Veja só que criativo:

Menu

Ilha Gastronômica

* Quiche de cebola • Quiche de funghi

Salada quinoa tropical • Salada folhas verdes

*cebola roxa • broto de feijão e cogumelos paris frescos • Salada sete cereais e frutas secas - Tabule

*Salada Turca gourmet.

*Salada de manga Cabotia rústica com alho, coalhada seca e lâminas de amêndoas • Mix de legumes assados com queijo feta e nozes • Carpaccio de abacaxi - Brie com favo de mel • Parmesão - Gouda - Gorgonzola • Chutney de manga •

*Geleia de goiabada com pimenta - Burrata - Mussarela de búfala • Tomate confit • Pesto - Homus - Tzatziki • Pasta de Tomate seco •

*Guacamole ou coalhada seca • Pasta de queijos com damasco

*Azeitonas temperadas - Lascas de batata doce crispy •

*Cesta de pães artesanais : torradas e crostatas.

Volantes

* Ceviche de Frutas Verdes

* Abacaxi com provolone - Mel

* Lascas de amêndoas crocantes.

Pizza

* Pizza Pompeia;

* Pizza Margarita:

* Pizza Quatro Queijos;

* Pizza de Abobrinha.

Iha de Massas Quentes

* Rondele de queijo e espinafré molho bechamel gratinado • Tortelli de queijo e tomate seco com molho 4 queijos • Lasanhafonduta dePenne com

de berinjela

* Parmesão • Queijo ralado.

Sobremesas

* Pudim de leite com ganache de chocolate;

* Brownie de chocolate com sorvete e

frutras vermelhas.

* Sorvete: Bem casado, Pitaya com laranja, Pistache e Tartufo

Mesa de Cafe

* Café;

* Petit Four.

De Ultima Hora

* Caldo de Mandioquinha:

* Caldo de Cabotia;

* Croutons:

* Temperos Verdes;

* Parmesão Ralado;

* Conserva de Pimenta:

* Sopa Paraguaia.

