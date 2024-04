Casas que economizam água

Na coluna CBN Cidadania e Sustentabilidade desta quarta-feira (3), Matheus Barros falou sobre possíveis soluções para diminuir os gastos desnecessários de água nas residências. " A Lilo, uma startup britânica produz a máquina de lavar AquaX. Essa máquina vem com um tanque desacoplável e plano, que pode ser colocado no chão do boxe enquanto se toma banho, acumulando água para acoplar na máquina depois. Isso pode economizar até 50 litros de água por lavagem de 4 kg de roupa", comenta.

