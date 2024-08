Cerimônias de colação de grau da UFMS iniciam no próximo dia 19

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) inicia, no próximo dia 19 de agosto, às cerimônias de colação de grau do primeiro semestre de 2024. As solenidades serão realizadas em todos os campi da instituição transmitidas ao vivo pela TV UFMS.

Ainda em agosto, a partir do dia 19, os campus de Coxim e de Chapadão do Sul abrem o calendário, seguidos de Ponta Porã e de Três Lagoas. De 5 a 9 de setembro, serão os campi de Naviraí e Nova Andradina, Aquidauana e Pantanal. Em Campo Grande, as cerimônias serão realizadas nos dias 10 e 11 de setembro, no ginásio do Moreninho.

*Com informações da UFMS