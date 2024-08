Cerrado, um mosaico de fogo e vida

O Cerrado, a savana mais rica em biodiversidade do planeta e conhecida como o "berço das águas" do Brasil, possui uma relação intrínseca com o fogo que moldou sua paisagem e ecossistemas ao longo de milênios. Durante a coluna CBN Meio Ambiente desta segunda-feira (12), Fernando Garayo, abordou sobre o tema.

Garayo comentou que muitas espécies de plantas e animais que habitam esse bioma evoluíram em conjunto com o fogo, dependendo de suas chamas para completar seus ciclos de vida.

Confira a coluna na íntegra: