Ciclo de palestras discute tecnologias e estratégias para confinamento em 2024

O Grupo Guarujá, em parceria com a Phibro Animal Health, realizará um ciclo de palestras nesta segunda-feira (26), às 18h, no Novotel, em Campo Grande. O evento reunirá especialistas e empresas do setor pecuário para discutir as principais tecnologias que impulsionam a produtividade em confinamento e as estratégias para garantir resultados superiores e proteção prolongada.

O ciclo de palestras contará com a participação de renomados profissionais do setor:

Continue Lendo...

1. Velter Rosa, Gerente Sell Out da Phibro Animal Health, abordará o tema "Saúde ruminal: como potencializar os resultados produtivos". A palestra focará nas melhores práticas e tecnologias para otimizar a saúde ruminal dos animais, visando maximizar a eficiência e a produtividade no confinamento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

2. Ingo Mello, Médico Veterinário, Especialista em Gestão Pecuária e Gerente Técnico da Ourofino, falará sobre "Inovações e estratégias: como garantir resultados superiores e proteção prolongada". Ele discutirá as mais recentes inovações no setor e apresentará estratégias eficazes para melhorar o desempenho e a sustentabilidade das operações de confinamento.

3. Luiz Antonio Venturi, Diretor do Grupo Guarujá e Engenheiro Agrônomo pela ESALQ, ministrará a palestra "Confinamento 2024: estratégia ou necessidade?". Venturi trará uma análise aprofundada sobre o futuro do confinamento, destacando se essa prática deve ser vista como uma estratégia opcional ou uma necessidade para o sucesso na pecuária moderna.

O evento pretende criar um espaço de discussão e troca de experiências entre os profissionais do setor pecuário, com foco em inovações tecnológicas e práticas sustentáveis que possam aumentar a produtividade e a eficiência no confinamento. Além disso, busca promover o entendimento sobre a importância da saúde animal e da gestão eficaz na pecuária, temas cruciais para o desenvolvimento do setor.

O diretor-executivo do Grupo Guarujá, Luiz Venturi, esteve presente no CBN Agro deste sábado (24), e comentou sobre a programação do evento. Acompanhe na íntegra:

Serviço

Empresas e profissionais interessados em participar do evento podem entrar em contato com a Phibro Animal Health ou o Grupo Guarujá para mais informações sobre as inscrições.

Data: 26/08

Horário: 18:00 h

Local: Novotel Campo Grande - MS