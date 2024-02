Cinematuridade abordará envelhecimento, saúde e tempo

Nesta quarta-feira (28), o Cinematuridade apresenta o filme japonês “A Balada de Narayama”, de 1983, para a primeira roda de conversas do ano. Realizado pela Subsecretaria de Políticas Públicas para Pessoa Idosa, o projeto une audiovisual e debate com profissionais acerca do envelhecimento.

No longa, a tradição da cidade Narayama é: quem passa dos 70 anos deve deixar a vila para encontrar a morte no topo da montanha. Mas, o persongem principal ainda tem uma pendência antes de subir ao monte: Orin precisa encontrar uma esposa para o filho mais velho.

De acordo com a subsecretaria, o projeto deve ser realizado uma vez por mês no Museu da Imagem e do Som (MIS) e o desejo é levar o Cinematuridade para outros municípios de Mato Grosso do Sul.

Convidado

A cada encontro, um profissional da rede de atendimento à pessoa idosa é convidado a trazer o assunto visto na tela para o dia a dia dos sul-mato-grossenses.

Nesta edição, o diálogo será mediado pelo pesquisador de Envelhecimento Humano, Cuidados Paliativos, Espiritualidade e Religiosidade em Saúde, professor Ramon Moraes Penha, da UFMS.

O Cinematuridade será realizado no MIS, na quarta-feira, dia 28 de fevereiro, às 14h, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559 - 3º andar. A entrada é gratuita e aberta a todos.

