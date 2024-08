Clínica Escola Integrada da UFMS oferece atendimento gratuito de auriculoterapia

A Clínica Escola Integrada da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) oferece atendimentos gratuitos de auriculoterapia para as comunidades interna e externa. A auriculoterapia é uma prática da medicina chinesa que busca equilibrar as funções de órgãos, vísceras e regiões do corpo por meio do estímulo de pontos na orelha.

As sessões são feitas por estudantes da graduação dos cursos de Enfermagem, Fisioterapia, Farmácia e Nutrição, que fizeram formação em auriculoterapia. Os atendimentos são supervisionados pelo professor do Instituto Integrado de Saúde e coordenador do projeto, Nathan Aratani.

Segundo o coordenador, o projeto traz benefícios para os pacientes, mas também para os estudantes. “Os atendimentos são realizados por alunos que concluíram a disciplina de auriculoterapia. Assim, o projeto é um espaço para fortalecimento do aprendizado e treino das habilidades. Para os pacientes atendidos pelo projeto, o benefício é poder acessar tratamentos para melhorar a qualidade de vida, de forma gratuita e humanizada”.

Ainda de acordo com o professor, as queixas mais comuns relatadas pelos pacientes são de dores em geral. “Quadros de ansiedade, redução dos sinais e sintomas relacionados à cólica menstrual, redução de vícios e manias, auxílio para controle do tabagismo, tratamento para melhoria da qualidade do sono e dores de cabeça. Há uma infinidade de possibilidades de tratamento com o auxílio da auriculoterapia. Às vezes, atendemos estudantes que estão muito preocupados em época de provas ou TCC e a auriculoterapia pode ajudar nesse momento. A proposta não é substituir medicamentos de uso contínuo, mas complementar ou até mesmo iniciar um tratamento para as devidas queixas”, completa.

Os atendimentos devem ser previamente agendados e, no dia, é realizada anamnese para conhecer o paciente e suas queixas. Em seguida, são analisados os pontos da orelha do paciente e aplicadas sementes de mostarda, que promovem pressão necessária e estimulam melhorias no corpo. Os efeitos e continuidade do tratamento depende da evolução do quadro de cada paciente.

Inscrições

Os interessados podem agendar a consulta clicando aqui, onde também é possível conferir os dias e horários disponíveis. O projeto teve início em 2020 e, desde então, já atendeu mais de 800 pacientes.

Desde 2006, o tratamento faz parte da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do Sistema Único de Saúde. A prática é recomendada para qualquer pessoa, em qualquer idade, sem contraindicações.