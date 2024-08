Colheita do milho 2ª safra avança no país e ultrapassa os 85%

Mesmo com andamento da colheita do milho 2ª safra no Brasil, que atingiu 86% até a última sexta-feira (03), o mercado futuro do milho fechou a semana em alta com o contrato de setembro/24 em R$ 61,83 com valorização de 2,03%, novembro/24 R$ 65,33 com ganho de 1,63%, janeiro/25 foi negociado por R$ 68,10 com elevação de 1,07% e março/25 teve valor de R$ 69,97 com alta de 0,09%. O analista de mercados, Roberto Rafael comentou os cenários para o milho durante o CBN Agro deste sábado (03).



Acompanhe a entrevista completa: