Com menu para se apaixonar, jantar romântico é dica para o Dia dos Namorados

No próximo dia 12 de junho será celebrado o Dia dos Namorados. A data cheia de significado para quem deseja surpreender seu amor exige criatividade. Neste sábado (08), o CBN Você Mulher conversou com a proprietária do Restaurante Sal do Parque, Renata de Sá.

Na próxima quarta-feira, o local - que completa sete anos de criação - vai oferecer decoração especial para a data dos namorados, música ao vivo e programação especial.

Dentro do Hotel Grand Park, o espaço gastronômico é aberto ao público em geral. O restaurante fica na Avenida Afonso Pena, 5282, Chácara Cachoeira. Para conferir o cardápio do local no dia 12, clique aqui. Assista a entrevista completa.