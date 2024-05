Concurso da UFMS para professores tem nova data

As provas do concurso público para professores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) foram adiadas para o os dias 23 a 26 de julho. A decisão foi tomada em decorrência da situação de calamidade pública pelas chuvas e enchentes no Rio Grande do Sul, que afetaram parte dos candidatos inscritos.

Inicialmente previstas para os dias 4 a 7 de junho, as novas datas visam garantir a participação justa e segura de todos os candidatos, incluindo aqueles que residem nas áreas atingidas pelas inundações.

Continue Lendo...

"Adiar nosso concurso não é apenas um ato administrativo, é um sinal de nossa solidariedade e comprometimento", explicou a pró-reitora de Gestão de Pessoas da UFMS, Gislene Walter da Silva. "Ao tomar conhecimento de que 15 dos nossos inscritos no concurso são residentes da região afetada, a decisão de adiar o certame tornou-se não apenas uma questão de responsabilidade logística, mas também de garantir que todos os candidatos tenham a oportunidade de participar em condições justas e seguras”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O adiamento do concurso público para professores foi fundamentado na decisão do Governo Federal de alterar a data das provas do Concurso Nacional Unificado, pelas mesmas razões. "Nossa missão transcende a educação formal, ela abraça o desenvolvimento humano, o respeito pela diversidade e, acima de tudo, a compreensão e o cuidado com as comunidades ao nosso redor", reforçou a pró-reitora.

O processo seletivo para professores da UFMS oferece 27 vagas em diversas áreas do conhecimento, distribuídas na Cidade Universitária e nos Campus do Pantanal, Aquidauana, Chapadão do Sul, Coxim, Naviraí, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas.

As inscrições para o concurso foram encerradas no dia 7 de março. As provas serão realizadas em três etapas: prova escrita, prova didática e prova de títulos.