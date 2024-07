Conheça o Stroopwafel

O stroopwafel é uma deliciosa iguaria originária dos Países Baixos. Sua história remonta ao século XIX, na cidade de Gouda.

Acredita-se que tenha sido criado por um padeiro local que aproveitava as sobras de massa de pão para fazer esses típicos biscoitos de massa bem fininha e recheados com caramelo.

Inicialmente, os stroopwafels eram feitos em formatos menores e eram conhecidos como "wafeltjes". Com o passar do tempo, eles foram se tornando mais populares e passaram a ser feitos em tamanho maior, com cerca de 10 cm de diâmetro. A característica mais marcante do stroopwafel é a sua camada de caramelo entre dois fininhos biscoitos wafels.

Para prepará-lo, a massa é dividida em pequenas bolas, que são prensadas em uma máquina especial para criar o wafels. Em seguida, uma camada generosa de caramelo é espalhada entre os dois, formando o sanduíche.

Hoje em dia, os stroopwafels são conhecidos e apreciados em todo o mundo. Eles são vendidos em lojas de doces e cafeterias, e também podem ser encontrados em versões industrializadas em supermercados. Na região sul do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul é bem fácil de encontrar a iguaria feita no Brasil por imigrantes holandeses e aqui em Mato Grosso do Sul, no município de Maracaju existe uma pequena empresa de uma família de origem holandesa que faz a delícia e vende na região. Uma delícia!

Deixo aqui uma receita do stroopwafels pra quem quiser se aventurar e fazer em casa!

Receita: Stroopwafels caseiros

Ingredientes:

Para a massa:

- 300g de farinha de trigo

- 100g de manteiga sem sal

- 100g de açúcar

- 1 ovo

- 1/2 colher de chá de fermento em pó

- 1/4 de colher de chá de sal

- 1 colher de chá de extrato de baunilha

Para o recheio de caramelo:

- 200g de açúcar mascavo

- 100g de manteiga

- 100ml de xarope de açúcar invertido (ou xarope de milho)

- 100ml de creme de leite

Instruções:

1. Em uma tigela grande, misture a farinha, o açúcar, o fermento em pó e o sal. Adicione a manteiga fria em pedaços e vá esfregando ela na farinha até obter uma mistura arenosa.

2. Adicione o ovo e o extrato de baunilha à mistura e amasse até formar uma massa homogênea. Se necessário, adicione um pouco de água para dar liga à massa. Cubra a massa com filme plástico e deixe descansar na geladeira por cerca de 30 minutos.

3. Enquanto isso, prepare o recheio de caramelo. Em uma panela em fogo médio, derreta a manteiga e o açúcar mascavo, mexendo constantemente. Quando a mistura estiver derretida e borbulhante, adicione o xarope de açúcar invertido (ou xarope de milho) e o creme de leite. Continue mexendo até obter um caramelo liso e espesso. Retire do fogo e reserve.

4. Divida a massa em pequenas bolas do tamanho de uma noz. Pré-aqueça uma máquina de wafel ou uma frigideira especial para stroopwafel.

5. Abra cada bola de massa na máquina de wafel ou na frigideira, pressionando até ficar fina e dourada. Retire os wafels e corte-os em círculos usando um cortador de biscoitos.

6. Espalhe uma colher de chá de caramelo sobre metade dos círculos de wafel e cubra com outro círculo de wafel.

7. Pressione levemente para selar o recheio. Deixe os stroopwafels esfriarem completamente antes de saborear.

Aproveite os seus stroopwafels caseiros com uma xícara de chá, e pode chuchar no chá também, como tradicionalmente fazem os holandeses.

Apure os sentidos e… Bom apetite!

Para comprar Stroopwafel em Mato Grosso do Sul: @jansealimentos

FAZENDA BARRO PRETO BR 267, KM 383,

ESQ MARACAJU A JARDIM ZONA RURAL.

Maracaju - MS, 79150-000

(67) 98103-7370

