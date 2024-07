Cooperativa de crédito inaugura agência exclusiva para o agro na Capital

Com o objetivo de realizar um serviço personalizado aos cooperados do setor do agronegócio em Mato Grosso do Sul, a Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia, inaugurou recentemente a agência ‘Parque das Nações’ em Campo Grande. A nova unidade é uma fusão das carteiras do agronegócio das agências da 14 de Julho e Afonso Pena, já presentes na Capital.

O gerente regional de desenvolvimento da cooperativa de crédito, Diogo Silva Pelissaro, explicou que no local atuam profissionais técnicos em agronegócio. Segundo ele, isso contribui para melhorar o atendimento aos cooperados.

"Com isso conseguimos realizar um atendimento personalizado, de acordo com cada cooperado [...] a nossa gerente da agência é MBA em Agronegócio, eu sou engenheiro agrônomo, e outros profissionais que trabalham conosco na agência também são técnicos em agronegócio, isso faz toda diferença”.

Atualmente a agência é responsável pela geração de R$ 500 milhões em negócios. A expectativa, em três anos, é de que este número salte para R$1 bilhão, frisou Pelissaro.

