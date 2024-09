Criação da Frente Parlamentar do Varejo é anunciada em evento da FCDL/MS

Nesta quinta-feira (12), a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul (FCDL/MS) comemorou 30 anos em um evento realizado na Capital. Durante a celebração, foi assinada a criação da Frente Parlamentar do Varejo e Prestadores de Serviços, uma proposta do deputado estadual Renato Câmara (MDB), em resposta a uma solicitação do setor varejista.

Renato Câmara ressaltou a importância da nova frente parlamentar, que visa dar voz às entidades do comércio e abordar questões relevantes na Assembleia Legislativa. O deputado mencionou a Rota Bioceânica como um tema prioritário, com ênfase em aspectos alfandegários e de infraestrutura. Câmara também destacou a importância da colaboração com a academia para enriquecer os debates.

O governador Eduardo Riedel (PSDB) destacou o papel crucial do varejo no desenvolvimento econômico de Mato Grosso do Sul, considerando-o um impulsionador importante do crescimento econômico estadual, especialmente em conjunto com a agroindustrialização. Riedel enfatizou a relevância do setor para a criação de empregos e a necessidade de iniciativas que promovam o desenvolvimento local.

Inês Santiago, presidente da FCDL-MS, comemorou o aniversário da entidade e a criação da frente parlamentar, destacando a importância de discutir questões como carga tributária, crédito e reforma tributária. Santiago também falou sobre o compromisso da FCDL com a inovação e sustentabilidade, mencionando projetos em energia verde e parcerias com startups, além da inclusão de mão de obra prisional.

A senadora Tereza Cristina também participou do evento e elogiou a atuação da FCDL. Ela observou que a abordagem coletiva dos assuntos é essencial para gerar resultados mais abrangentes e eficazes. O evento não só celebrou a trajetória da FCDL-MS, mas também abriu espaço para discussões sobre o futuro do varejo em Mato Grosso do Sul, reafirmando a importância da FCDL como impulsionadora do desenvolvimento econômico estadual.