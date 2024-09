Criminoso envolvido em latrocínio de policial morre em confronto com o Choque

Um homem envolvido no latrocínio contra um policial militar em 2014 morreu na segunda-feira (9)em confronto com uma equipe do Batalhão de Choque da Polícia Militar. O suspeito foi abordado na saída de Sidrolândia, durante uma ação de combate a roubos e furtos de motocicletas que tem sido intensificada na capital.

Segundo o comandante do Batalhão de Choque, tenente-coronel Rigoberto Rocha, os policiais realizavam rondas na região e tentaram abordar dois homens em uma motocicleta. O piloto acatou a ordem dos policiais, mas o garupa tentou fugir e sacou uma arma de fogo. "No momento em que ele tenta contra a equipe policial, os policiais revidaram para conter a agressão, e o indivíduo foi atingido. Ele foi desarmado e socorrido, mas não resistiu aos ferimentos", relatou Rocha.

Posteriormente, o homem foi identificado como o autor de um roubo violento em 2014, que resultou na morte de um policial. Ele cumpria pena em regime semiaberto pelo crime.

Ainda no mesmo dia, outra ação do Batalhão de Choque resultou na morte de um suspeito durante a recuperação de uma caminhonete roubada. De acordo com o comandante Rocha, o veículo foi subtraído após a vítima ter sido dopada no golpe "Boa Noite Cinderela" por duas mulheres, na região da Chácara das Mansões, no sul da capital. A caminhonete foi repassada a um terceiro envolvido, que tentava levá-la para o Paraguai.

A equipe do Batalhão de Choque, que atua na fronteira, interceptou o veículo em Ponta Porã, onde ocorreu o confronto. "Na tentativa de abordagem, o suspeito saiu armado do veículo e tentou sacar a arma contra os policiais, que reagiram e o neutralizaram com um disparo", explicou Rocha. O suspeito, que tinha várias passagens por furtos de veículos, foi socorrido, mas morreu no local. A caminhonete foi recuperada e devolvida ao proprietário.

Segundo dados oficiais, até o dia 10 de setembro, foram registradas 50 mortes por intervenção de agentes das forças de segurança em Mato Grosso do Sul. No ano passado, o número de casos chegou a 82 até o fim de setembro de 2023.