Cultura e gastronomia de MS começam a se destacar no país

Mato Grosso do Sul vem ganhando cada vez mais espaço no Brasil para retratar sua cultura. Nesta quarta-feira (11), o Esatdo completou 46 anos de histórias, tradições, com uma formação mista, com influência de diversos povos, como sírio, libanês e japonês.

Todas as influências para a formação do Estado implicaram na forma de falar, dialetos, hábitos e comidas típicas que hoje são marcas culturais do Estado.

A CBN CG conversou com professoras universitárias especialistas em linguística além do colunista e representante da gastronomia do Estado, Chef Paulo Machado para destacar esses aspectos da formação cultural de Mato Grosso do Sul.

A reportagem especial também fala sobre a visão do sul-mato-grossense nas redes sociais. Confira o conteúdo na íntegra: