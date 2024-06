Déficit fiscal federal e redução no ritmo de corte da taxa Selic contribuem com alta do dólar

Nesta quarta-feira (05), o colunista do Jornal CBN Campo Grande, João Soares falou sobre a variação do dólar na economia nacional. Nos últimos dias, a moeda dos Estados Unidos tem sido cotada entre R$ 5,20 a R$ 5,30. Um dos motivos que tem contribuído com a oscilação, de acordo com Soares, estão o comprometimento dos gastos públicos federais, apresentando maior déficit fiscal, e a queda na curvatura de cortes da taxa Selic.

Outro fator que tem pressionado o câmbio no Brasil é a política monetária americana de juros mais altos. A movimentação promove um fuga de capitais para mercados mais seguros como o dos EUA. Acompanhe a análise.