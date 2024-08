Detran-MS abre leilão com ofertas de veículos, motos e até ônibus

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) iniciou na quinta-feira (15) um novo leilão com uma variedade de veículos, desde motocicletas até ônibus. A leiloeira oficial, Patrícia Pimentel Grocoski Costa, será responsável por conduzir o processo.

O leilão oferece 135 lotes de veículos de circulação, incluindo 96 motocicletas e 39 automóveis. Um dos destaques é um Novo Gol TL preto 2017, com lance inicial de R$ 10.302,00. Além disso, há um ônibus Mercedes Benz/O 370 RSD, ano 1986, com lance inicial de R$ 4.000,00, e uma motocicleta Honda CG 160 Start 2023/2024, com lance inicial de R$ 3.679,00.

Para quem busca opções mais econômicas, o leilão também oferece 59 lotes de sucatas aproveitáveis, com 69 motocicletas e 45 automóveis. É importante ressaltar que para participar desse tipo de leilão é necessário ser pessoa jurídica cadastrada no Detran.

Já para as empresas do ramo de siderurgia, fundição ou reciclagem, há um lote único com 75 motocicletas e 31 automóveis classificados como sucata inservível, com peso estimado em 34.650 kg.

Os lances pode ser oferecidos pelo site www.pimentelleiloes.com.br até o dia 30 de agosto às 10h (Horário de MS). A visitação acontece do dia 27 a 29 de agosto no pátio da Autotran, que fica na Avenida Gerval Bernardino de Souza nº 644 no bairro Rita Vieira das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30.

*Com informações do Detran-MS