Dia mundial do autismo: direito à saúde e à educação precisa evoluir, frisa advogada

O dia 2 de abril é dedicado à Conscientização Mundial do Autismo. Em entrevista ao Jornal CBN CG, a presidente da Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Autismo da OAB/MS, Raíssa Duailibi, falou dos desafios enfrentados pelas pessoas com Transtorno Espectro Autista (TEA) em Mato Grosso do Sul.

Segundo a advogada, acesso ao diagnóstico e direito a professor especial em sala de aula estão entre os principais direitos negligenciados. Para Duailibi, especialista em direito da saúde e dos pacientes, apesar dos avanços, ainda há muito que evoluir no exercício da cidadania.

"Já evoluimos, mas ainda tem muita coisa para avançar [...] Campanhas como a utilização de cordões de identificação ajudam em situações de deficiências ocultas. Ajuda a quebrar preconceitos e a facilitar o exercício do direito". Acompanhe a entrevista completa.