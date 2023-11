Dobrar o número de vereadores é meta do PSB em MS

O presidente regional do PSB, em Mato Grosso do Sul, Paulo Duarte, afirmou nesta quarta-feira que o objetivo do partido não é fazer filiação em massa visando as eleições municipais de 2024, mas sim escolher estrategicamente nomes para concorrer no pleito.

Duarte revelou que o partido aposta, no mínimo, dobrar o atual número de vereadores no estado e, assim, ocupar entre 50 e 60 vagas nas câmaras municipais.

“Essa meta vai ser alcançada por todo o trabalho que os integrantes do partido têm desenvolvido [...] Estamos indo a todos os municípios, independentemente do tamanho. Em Japorã, por exemplo, temos a expectativa de fazer dois vereadores”, declarou.



O ex-prefeito de Corumbá também disse que não pretende sair candidato nas próximas eleições mas que, na Cidade Branca, o PSB terá candidatura própria para retomar a prefeitura e que as alianças partidárias serão fundamentais para o sucesso do projeto.

Na Capital, o partido deve lançar como candidato a prefeito o presidente da Câmara de Vereadores, vereador Carlão. E já antecipou o apoio do PSB à reeleição do governador Eduardo Riedel, para as eleições de 2026.

Duarte foi o segundo entrevistado da rodada promovida neste mês pela Rádio CBN Campo Grande com os dirigentes de partidos.

