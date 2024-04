Dourados recebe investimentos de R$ 200 milhões para obras de infraestrutura e modernização

O prefeito de Dourados, Alan Guedes (PP), vai assinar nesta quinta-feira (4) duas ordens de serviços para as primeiras obras de infraestrutura e modernização da cidade com recursos do Fonplanta, Banco de Desenvolvimento formado por Brasil, Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai, para financiar projetos na América Latina.

A construção da Central de Atendimento ao Cidadão (CAC) e obras de drenagem, pavimentação, sinalização, calçamento e acessibilidade, em ruas do Parque do Jequitibás, receberão os primeiros investimentos do projeto Desenvolve Dourados, lançado em novembro de 2022. O contrato de financiamento da Prefeitura Municipal de Dourados com o Fonplata foi assinado no valor de 40 milhões de dólares, equivalente a cerca de R$ 200 milhões, e prevê contrapartidas com recursos federais, estaduais e próprios do município.



"Só foi possível conseguir recursos do Fonplata, que é um empréstimo internacional, porque conseguimos recuperar o equilíbrio financeiro e econômico com gestão. Tivemos que acabar com as pendências financeiras, demonstrar a capacidade de pagamento do município e o projeto passar pelo Congresso Nacional, já que a União é fiadora do processo. Nesse modo, foi preciso elencar as prioridades da cidade, elaborar projetos e aprovar tudo no banco e nas instâncias políticas. Agora, chegamos no momento de começar as obras”, esclareceu Alan Guedes.

Somados os recursos do Fonplata às verbas da União, Governo do Estado e da própria prefeitura, o Programa Desenvolve Dourados prevê investimentos de mais de R$ 500 milhões.

Momento histórico

Essa é a primeira vez na história que o município de Dourados está empregando, de fato, recursos internacionais para o desenvolvimento da cidade. A construção da nova sede da Central de Atendimento ao Cidadão vai receber mais de 11 milhões de reais (R$ 11.394.747,59), sendo R$ 7.341.048,20 em recursos do Fonplata e R$ 4.053.699,39 de contrapartida.

Já o asfaltamento no Parque dos Jequitibás terá um investimento de R$ 8.900.914,21 pelo Fonplata e contrapartida de R$ 1.442.691,41, totalizando R$ 10.343.605,62 em obras de infraestrutura.

O levantamento parcial das atuais obras no município revelam que mais de 50 projetos previstos no Desenvolve Dourados já foram executados ou estão em fase execução, reunindo um volume de recursos superior a R$150 milhões em vários segmentos, como educação, saúde e infraestrutura.

Fonplata

As propostas do Desenvolve Dourados, aprovadas pelo Banco de Desenvolvimento estão divididas em investimentos nas áreas: Saneamento Urbano, Meio Ambiente, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura Administrativa e Fortalecimento Institucional.

As obras do Fonplata vão requalificar vias, transformar a mobilidade da cidade, melhorar os prédios públicos de atendimento ao cidadão, fomentar a cultura, o esporte, o turismo e dar mais dignidade aos povos indígenas.