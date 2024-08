Dr. Ovando não resistiu três dias na vice de Adriane

O deputado federal Dr. Luiz Ovando (PP) não será mais vice da prefeita Adriane Lopes (PP) por não ter se desligado de programa de TV até o dia 30 de junho, como determina a legislação para quem for concorrer as eleições. O nome escolhido de última hora foi da ex-diretora do Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande, Camila Nascimento.

Camila esteve no cargo até março deste ano, quando deixou a função para concorrer ao cargo de vereadora. Agora, será vice de Adriane.

Pai e filho da família Bolsonaro na Capital

O ex-presidente Jair Bolsonaro e o seu filho, deputado federal Eduardo Bolsonaro, estão sendo esperados para campanha do deputado federal Beto Pereira (PSDB) a prefeito de Campo Grande. Pai e filho não deverão estar juntos no palanque de Beto. A expectativa é do Eduardo vir ainda este mês, início da campanha, para participar de grande movimento de Beto Pereira. O ex-presidente só viria no decorrer da campanha.

Mas ele está sendo pressionado pela senadora Tereza Cristina (PP) a não comparecer na campanha de Beto. Ela sempre foi uma aliada de primeira hora do ex-presidente, foi sua ministra da Agricultura e apoia a reeleição da prefeita Adriane Lopes (PP). Bolsonaro era um dos aliados de Adriane. Mas acabou mudando de lado para ficar com um candidato sem identificação com o bolsonarismo.

Os indicadores das pesquisas apontam uma briga acirrada entre Adriane e Beto por vaga no segundo turno. A primeira vaga estaria hoje, se não houver desidratação da sua candidatura até outubro, assegurada a Rose Modesto (União Brasil). Ela conta com apoio de parcela do bolsonarismo insatisfeita com aliança do PL e PSDB e agora estarão em trincheiras diferentes.

A vinda de Bolsonaro a Campo Grande está sendo acertada pelo ex-governador Reinaldo Azambuja, o comandante do PSDB, diretamente com as lideranças do PL local e assessoria do ex-presidente.

Bolsonaro aproveitará a visita a Campo Grande para dar um pulo em Dourados para campanha do radialista Marçal Filho (PSDB). Ele tem como vice a Gianni Nogueira, mulher do deputado federal Rodolfo Nogueira e amigo particular do ex-presidente. Essa aliança do PL com PSDB em Dourados foi, também, construída por Azambuja com Bolsonaro.

Já o Eduardo Bolsonaro, a princípio, deverá participar apenas da campanha de Beto Pereira.

