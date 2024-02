Durante o feriado, Campo Grande terá programação especial de imunização contra a dengue

A vacina contra a dengue já está disponível em Campo Grande e haverá atendimento especial durante o feriado. No sábado, a Capital recebeu 24.639 doses do imunizante, e ontem (11) a vacinação foi iniciada. O público-alvo são as crianças de 10 e 11 anos.

De acordo com a nota técnica do Ministério da Saúde, a vacinação irá avançar para outras idades assim que forem sendo entregues novas doses pelo fabricante da Qdenga, até alcançar todo o público-alvo de 10 a 14 anos.

Continue Lendo...

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A vacina será aplicada em duas doses, com um intervalo de 3 meses. Segundo a superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, Veruska Lahdo, a recomendação para quem teve dengue recentemente é aguardar seis meses para tomar a vacina.

Confira os locais de vacinação durante o feriado de carnaval:



12 de fevereiro – 7h às 17h

Prosa: USF Noroeste

Anhanduizinho: UBS Dona Neta

Imbirussú: USF Zé Pereira

Segredo: UBS Cel Antonino

13 de fevereiro 7h às 17h

Bandeira: USF Universitário

Segredo: UBS Cel Antonino

14 de fevereiro – 13h às 16h45

Prosa: USF Noroeste

Anhanduizinho: UBS Dona Neta

Imbirussu: USF Zé Pereira

Bandeira: USF Universitário

Centro: UBS 26 de Agosto

Segredo: UBS Cel Antonino

*com informações da Prefeitura de Campo Grande