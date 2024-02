Em Bonito, José Marques viaja nos sabores da culinária pantaneira

O programa CBN Festas e Eventos com José Marques deste sábado (10), viajou a Bonito para conversar com o chef Felipe Caran, no Restaurante Casa do João.

Num bate-papo descontraído, Caran contou como iniciou sua trajetória profissional. Voltando às origens, ele relembrou que sua história está intimamente ligada à raiz empreendedora da família em Mogi das Cruzes, São Paulo. No entanto, de acordo com o chef, a influência para a cozinha veio da avó materna, Irene.

“Vovó era quituteira de mão cheia. Ela dava aula de arte culinária, depois que virou gastronomia. As empregadas domésticas do Alphaville 0, quando entrou o Alphaville 0 em São Paulo, contatavam a vovó para ir ensinar as donas de casa a cozinhar para os grandes ricos na época. Então eu ia nessas aulas com ela e era a professora de arte culinária”.

Ele que chegou com a família em Bonito aos 12 anos, hoje comanda um empreendimento com 80 colaboradores. Destes 12 são apontados como líderes de gestão e excelência em atendimento. Com um cardápio voltado à culinária regional pantaneira, Caran falou com otimismo dos novos projetos para 2024.

“Quero aproveitar minhas habilidades, sou bilíngue, e quero levar o Felipe, mas sempre a gastronomia pantaneira, que é a minha raiz, embora tenha nascido em Mogi das Cruzes. Mas eu quero muito levar e levantar a gastronomia de Mato Grosso do Sul, que além de ser uma gastronomia jovem tem espaço para criar".

Acompanhe a entrevista completa.