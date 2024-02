Em cerca de 30 dias, forças de segurança apreendem mais de R$ 6 milhões em cocaína

Ações separadas da Receita Federal e do Exército conseguiram apreender em Corumbá mais de R$ 6 milhões em cocaína que atravessadores tentavam trazer da Bolívia para o Brasil. A apreensão mais recente ocorreu nes domingo (25/02), por volta das 13h, em fiscalização de rotina no Posto Esdras (fronteira entre o Brasil e a Bolívia).

Desde 22 de janeiro, as ações de fiscalização conseguiram encontrar diferentes quantidades de droga, geralmente trazida por cidadão boliviano, na maioria das vezes viajando em táxi para entrar no Brasil. No total, são mais de 184 kg de entorpecente localizado. Nos casos mais recentes, não houve registro de mulheres envolvidas no carregamento.

Nesse caso mais recente, um homem, de nacionalidade boliviana, tentava ingressar no Brasil em um táxi. Após apresentar nervosismo na abordagem, houve vistoria no carro e 10 tabletes de substância análoga à cocaína foram encontrados ocultos no interior do veículo, totalizando 11 kg do entorpecente.

"Para a fiscalização, o viajante disse que buscou o entorpecente na Bolívia e que receberia R$ 1.500 para entregar em Corumbá", informou a Receita Federal, em nota. Não houve mais detalhes sobre quem receberia o entorpecente na cidade.

Desde 22 de janeiro, está já é a terceira apreensão de droga realizada pela Receita Federal no Posto Esdras em 2024. "Além de evitar que a droga fosse distribuída à nossa sociedade, o prejuízo aos criminosos foi mais de R$ 1,3 milhão.

O viajante foi preso em flagrante e a droga foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Federal em Corumbá/MS para as demais "providências legais", pontuou a Receita Federal.

Desde o ano passado, os auditores fiscais, com apoio da Polícia Militar, têm aumento a fiscalização no Posto Esdras aos finais de semana. Isso ocorreu depois que houve a identificação que atravessadores tentaram cruzar a fronteira aos sábados e domingos, em geral à noite, na tentativa de burlar a fiscalização.

Neste ano, as apreensões nessa região, que usa a rodovia Ramão Gomes para acessar Corumbá, ocorreram nos dias 22 de janeiro, 31 de janeiro e neste domingo (25).

Além desses casos, o Exército encontrou 163 kg de cocaína dentro de um carro que era conduzido por um boliviano. O carregamento estava avaliado em cerca de R$ 4 milhões. Para tentar evitar a fiscalização, o motorista usou vicinais que dão acesso à fronteira com a Bolívia, mas passam por assentamentos e o lixão de Corumbá. Nessas estradas, não há pontos de policiamento fixo.

Todos esses casos estão com a Polícia Federal, que abriu inquérito para tentar identificar os responsáveis pelos carregamentos na Bolívia e quem seriam as pessoas que receberiam a droga do lado brasileiro. As investigações ainda estão em andamento.