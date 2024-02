Em MS, 20 municípios apresentam alta incidência da dengue e três pessoas já morreram

Dados da vigilância sanitária de Mato Grosso do Sul revelam que dos 79 municípios do estado, 20 já apresentam alta incidência de dengue. Três pessoas já morreram em decorrência da doença, entre elas, um bebê de apenas 45 dias de idade. Um quarto óbito está em investigação pelas autoridades.

O dado é alarmante, sobretudo considerando que há um mês seis municípios estavam com alta incidência de dengue. Diante do cenário, o Grupo RCN de Comunicação aborda o assunto dengue em todos os veículos do grupo, nesta quarta-feira (28).

Desde o início do verão, as Secretarias de Saúde do Estado e dos municípios têm mobilizado as equipes para conter o avanço da doença e conscientizar a população sobre os cuidados em casa, no trabalho e nos terrenos baldios.

Em Campo Grande, nesse último mês, a incidência da dengue aumentou em mais de 500%, média de 60 casos suspeitos registrados, a cada dia pelas unidades de saúde. O número ainda é considerado baixo quando comparado ao mesmo período, em anos anteriores. Mas alguns bairros já estão com alerta vermelho para a doença.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), sete bairros da capital estão com risco muito alto para a doença. O assunto foi destaque no Jornal CBN Campo Grande, quando foi possível acompanhar o trabalho da equipe da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais.

"Os bairros de maior atenção são classificados a partir das notificações, ou seja, dos casos suspeito de dengue, a gente não aguarda o paciente confirmar positivo, a gente já vai naquela área onde os pacientes estão sendo notificados com grande intensidade. As áreas com mais notificações são o Núcleo Industrial, Los Angeles, Nova Campo Grande, Mata do Segredo, Nasser, Centenário e Parati"

