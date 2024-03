Encontro de Cidades Inteligentes fala sobre BIM e IA

Nesta quinta e sexta-feira, dias 21 e 22 de março, Campo Grande sedia o 2º Congresso Sul-Mato-Grossense de Cidades Digitais e Inteligentes, que visa destacar a nova tecnologia BIM para Prefeituras.

A palestra será na sede do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul (CREA MS). O engenheiro civil, Fernando Schettini, um dos palestrantes confirmados destaca que a adoção da ferramenta pode potencializar a tomada de decisão e melhorar a fiscalização de obras públicas.

“O BIM é estruturar cadernos e recomendações para que o setor de licitação faça compras mais assertivas, seja de projeto, obras, manutenção ou operação. O BIM potencializa a capacidade de simular novos cenários, possibilitando que eu faça vários testes em cima de um projeto”, resume.

Schettini explica que a utilização da tecnologia BIM na esfera pública requer a estruturação de um setor, contratação de software, treinamento, equipamento e nomeação de profissionais.

A Inteligência Artificial é outro tema em destaque no principal encontro de tecnologia para Prefeituras. A exemplo do uso desta tecnologia, o prefeito de Ribas do Rio Pardo, João Alfredo, apresenta as ações dentro do programa Ribas Digital e como a aplicação de IA irá contribuir com o monitoramento em tempo real do transporte escolar do município.

“O território de Ribas corresponde a 80% do estado de Sergipe, que é o menor estado brasileiro e temos mais de 100 linhas de transporte escolar. Todos os veículos do transporte escolar já eram rastreados. Com esse novo projeto, haverá um grande painel de monitoramento e qualquer desvio no trajeto será alertado. Isso vai trazer mais segurança para os nossos estudantes e mais economia aos cofres públicos”, conta o prefeito.

O 2º Congresso Sul-Mato-Grossense de Cidades Digitais e Inteligentes pretende reunir prefeitos, gestores e servidores para tratar sobre o impacto da transformação digital no desenvolvimento socioeconômico dos municípios.

As inscrições online são gratuitas para servidores públicos, vereadores, entidades e universidades.As vagas são limitadas.

Serviço

2º Congresso Sul-Mato-Grossense de Cidades Digitais e Inteligentes

21 e 22 de março de 2024

CREA MS: R. Sebastião Taveira, 268 - São Francisco – Campo Grande (MS)

Início: 08h