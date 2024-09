Equilibrar corpo e mente é proposta de spa na Capital

Um spa médico localizado em Campo Grande reúne uma equipe multidisciplinar para atender pacientes que buscam prevenir ou curar doenças e até mesmo se livrar de vícios como o álcool e o fumo.

A proposta é equilibrar corpo e mente proporcionando um estilo de vida mais saudável, conforme o médico responsável pelo Centro de Vida Saudável (CVS), Januário de Farias.

Em entrevista à Rádio CBN Campo Grande, Farias explicou que o programa de imersão em medicina de estilo de vida do CVS reúne profissionais como nutricionista, psicólogo, equipe de enfermagem e educador físico.

"A gente fala de psicologia positiva, controle do estresse, a importância do exercício físico, de você ter um sono adequado. A gente vai abordar tudo o que tem a ver com a medicina do estilo de vida. Então a pessoa vai ali muitas vezes pra parar de fumar, mas naturalmente ela vai aprendendo as outras coisas também e sai dali com uma série de benefícios", disse o médico.

SERVIÇO

Informações sobre o CVS: (67) 99928-1638 (WhatsApp)