Escolas estaduais, delegacias e Corpo de Bombeiros são pontos de coleta de doações

Para auxiliar a população do Rio Grande do Sul, que enfrenta os efeitos da chuva que provocaram a maior enchente da história da região, todas as escolas da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul são pontos de arrecadação de doação para as famílias afetadas.

Desde terça-feira (7), as escolas estão recebendo as doações dos alunos, dos pais, dos servidores e também da comunidade ao redor da escola.

As unidades escolares vão receber alimentos não perecíveis, produtos de higiene e de limpeza, água mineral, roupas de cama e calçados. Vale ressaltar a importância do bom estado dos objetos doados.

Além das escolas, as sedes de forças de segurança também serão pontos de coleta, como as unidades da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

A população sul-mato-grossense também pode deixar doações na Casa da Indústria, edifício da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems), e no Centro de Convenções Albano Franco.

As ações fazem parte do movimento 'MS pela Vida, Unidos pelo Rio Grande do Sul', que é organizado pelo Governo de Mato Grosso do Sil, Sistema Fiems e pela Energisa, com apoio da Viação Cruzeiro do Sul e da Vitlog Transportes.

*Com informações do Governo do Estado

