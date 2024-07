Evento neste sábado, na Capital, convida ao desapego

Desapegar uma prática de sustentabilidade. É o que acreditam os organizadores do Desapega Campo Grande, que será realizado neste sábado (20), reunindo 110 expositores de diversos itens. Trata-se de um movimento que promove a sustentabilidade e a renovação, dando uma nova vida a itens que não são mais utilizados.

A prática reduz o desperdício e incentiva a economia circular, onde o que já não serve para um, pode ser valioso para outro. O ciclo virtuoso de reutilização beneficia tanto quem desapega quanto quem adquire novos produtos, contribuindo para uma sociedade mais consciente e responsável. O evento é promovido pelo Coletivo de Brechós do MS.

Continue Lendo...

A coordenadora do Coletivo de Brechós, Val Reis, enfatiza a relevância do evento para a Capital: “O Desapega Campo Grande é oportunidade única para nossa comunidade adotar práticas mais conscientes e sustentáveis. Este evento não só promove a reutilização de itens, como também fortalece a economia local e cria um espaço de interação e troca entre as pessoas. É um passo importante para um futuro mais sustentável e responsável.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para a subcoordenadora do Coletivo de Brechós, Amparim Lakatos, são muitos os benefícios do desapego: “Desapegar é libertador. Quando nos desfazemos de objetos que já não têm utilidade para nós, abrimos espaço para o novo e contribuímos para a sustentabilidade. A prática do desapego traz leveza, nos permite viver de forma mais organizada e consciente, além de ajudar outras pessoas a encontrar utilidade naquilo que não precisamos mais.”

Esta é a terceira edição do evento, que será realizado no Parque Ayrton Senna - Rua Arapoti, 512, Aero Rancho -, das 8h às 16h. No local será possível encontrar itens com valor a partir de R$ 1,00.

CLIQUE AQUI e entre no canal de notícias da CBN CG