Evento vai promover conhecimento em gestão e liderança

O Café com Negócios realizará no dia 20 de agosto a nova edição do Fórum CEO, focado exclusivamente na gestão e direção de empresas. O Diretor de Operações Industriais da Suzano, a maior fábrica de celulose do mundo, Leonardo Pimenta, é o palestrante convidado desta edição. O Fórum será realizado às 09h, no Sebrae-MS.

O Fórum CEO é mais uma oportunidade para os empresários da capital sul-mato-grossense realizarem networking de alto valor, se conectarem com diversas personalidades do mundo dos negócios e adquirirem conhecimento sobre gestão e liderança.

Palestrante

Leonardo Pimenta faz parte do Projeto Cerrado desde 2021. O Projeto Cerrado é um dos maiores e mais ousados empreendimentos da história da Suzano. A fábrica é a maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto. Iniciou no dia 21 de julho deste ano, em Ribas do Rio Pardo-MS, as operações da maior linha única de produção de celulose no mundo.

O empreendimento teve investimento total de R$ 22,2 bilhões e tem capacidade para produzir 2,55 milhões de toneladas de celulose de eucalipto por ano. Além disso, foram criados 10 mil empregos durante a construção, três mil novos empregos gerados na nova unidade, 20% de aumento na produção atual da Suzano e 180 MW médios de geração de energia excedente.

A nova unidade tem como um de seus diferenciais a gaseificação da biomassa para substituição de combustível fóssil nos fornos de cal, um novo marco da Suzano em ecoeficiência, o que demonstra o compromisso da empresa com a sustentabilidade.

Café com Negócios

O 'Café com Negócios' foi criado pelo empreendedor Dijan de Barros. Cada edição aborda um tema relacionado a negócios e mercado de trabalho, apresentando soluções criativas de gestão por meio de palestrantes experientes e renomados. Proporciona um encontro entre empresários e empreendedores locais e estimula novas conexões, networking e a troca de conhecimentos e experiências.

Clique aqui para obter os ingressos.