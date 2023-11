Expectativa alta para o último evento do Grupo RCN em Campo Grande

Com expectativa alta, o público vai se posicionando no auditório da OAB para assistir a palestra do futurista e pesquisador, Gui Rangel.

A palestra de Rangel é o último evento do Grupo RCN em 2023, e fecha o maior ciclo de eventos corporativos do estado.

Rangel comentou que está ansioso pra compartilhar conhecimento no evento. "É fundamental, não só para os brasileiros, mas para o ser-humano, falar sobre inteligência artificial, que é um agente transformador e está mudando nossas vidas".

A palestra será valiosa para o engenheiro de computação, Guilherme Furchs, que utiliza a inteligência artificial cotidianamente. "Diariamente tentamos aperfeiçoar mais nesse ramo, que está evoluindo cada dia mais, e acredito que a palestra irá agregar muito no meu conhecimento", apontou.

A administradora, Keyla Fukushima, espera aplicar os ensinamentos de Gui Rangel no seu dia-a-dia. "É um momento de aprendizado e buscar novas informações sobre esse tema, é o futuro de todas as profissões".