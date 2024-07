Exportação bovina deve ser maior no segundo semestre de 2024

No mês de junho de 2024, a exportação de carne bovina in natura de Mato Grosso do Sul, gerou US$ 102,5 milhões em receita e 22,1 mil toneladas em volume. No semestre de 2024 a receita foi US$ 546,8 milhões e o volume totalizou 116,7 mil toneladas. Esses números superaram o resultado de junho de 2023, com alta de 23,4% na receita e volume 26,0% maior de um ano para o outro.

No quadro CBN e Acrissul no Agro deste sábado (20), o analista de mercado do boi, Hyberville Neto, afirma que pode ser esperado números melhores de exportação para o segundo semestre de 2024, com maior oferta de gado confinado. "No final de safra o pecuarista tem mais gado para vender e não tem pasto, então a indústria se beneficia com a compra desse gado". explica o analista.

Hyberville também comenta que, além das exportações, outros fatores influenciam no cenário do segundo semestre do setor. "O consumo doméstico costuma ser melhor durante o período". Outro ponto que o analista traz são as eleições municipais de 2024, que "mesmo indiretamente, afeta o mercado econômico devido ao giro de capital."

Hyberville também comenta sobre o caso de doença de newcastle, no Rio Grande do Sul e o aumento do número de abates de bovinos em Mato Grosso do Sul. Confira a entrevista completa: