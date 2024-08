Exposição UFMS 45 anos chega ao Câmpus de Três Lagoas

O Câmpus de Três Lagoas (CPTL) está recebendo a exposição "UFMS 45 anos", que ficará aberta ao público até o dia 3 de setembro no bloco 8, da Unidade 2. A mostra celebra a trajetória da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, destacando momentos marcantes, curiosidades e dados importantes, com uma parte da galeria dedicada especificamente à história do CPTL.

Organizada pela Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS, a exposição foi estruturada em formato de linha do tempo, trazendo imagens e informações que resultam de um trabalho de resgate do acervo institucional, realizado pelo Arquivo Central desde 2019. A mostra deve visitar todos os câmpus da UFMS até o final do ano.

Michel Gustavo Fontes, diretor em exercício do CPTL, destaca que a comemoração dos 45 anos da UFMS é um convite para a reflexão sobre a história e o impacto da Universidade. Segundo ele, "a UFMS não é apenas um espaço de ensino, mas também um ambiente em que educação e ciência se unem, impactando a vida das pessoas e a formação de profissionais competentes e qualificados". Michel reforça que, ao reconhecer a trajetória da instituição, é possível valorizar o legado de dedicação que moldou a UFMS ao longo das décadas.

Para Laura Ramires Silva, estudante de Medicina, a exposição é uma chance de reconhecer os avanços da Universidade e refletir sobre seu futuro. "É importante compreender a história para saber reconhecer os avanços, as melhorias obtidas pela Universidade e entender onde queremos chegar, como podemos melhorar", afirma Laura.

