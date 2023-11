Família ainda aguarda no IML do Rio

Quase 24 horas após a morte da estudante de psicologia Ana Clara Benevides Machado durante o show da cantora Taylor Swift, no Estádio Nilton Santos - o Engenhão - no Rio de Janeiro, a família da jovem ainda não conseguiu a liberação do corpo para o velório em Mato Grosso Sul.

O pai da garota, Weiner Machado, está no Rio acompanhado o trâmite no Instituto Médico Legal (IML). De acordo com pessoas próximas à família, o velório deve ser realizado em Sonora e seguir para Pedro Gomes, onde deve ter um segundo velório e enterro.

Os custos do translado do corpo de Ana Clara até Mato Grosso do Sul devem ser pagos pela empresa organizadora do evento, a Ticket For Fun (T4F).

Segunda noite de show

Depois de anunciar um incremento no número de funcionários para o atendimento ao público, reforço na estrutura de atendimento à saúde e fornecimento de água ao público para a segunda noite de shows da turnê "The Eras Tour" no Brasil, a T4F publicou uma nova nota informando que a apresentação deste sábado (18) foi reagendado para segunda-feira (20).

Segundo a empresa, a mudança da data foi necessária devido às condições meteorológicas adversas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura registrada ontem no Rio de Janeiro foi de 39 graus. Hoje a máxima chegou aos 42,5 graus.

Além dos três shows deste final de semana (17, 18 e 19), a turnê de Taylor Swift no Brasil ainda contará com mais três apresentações no dias 24, 25 e 26 de novembro, em São Paulo, no Allianz Parque.