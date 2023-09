RCN AGRO supera expectativa do público

A 3ª edição do RCN Agro, realizada nesta terça-feira (19) no auditório da Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande, reuniu de técnicos a empresários do agronegócio sul-mato-grossense. Público que depende das análises econômicas e climáticas que impactam no setor para a tomada de decisões nos negócios do dia a dia.

O engenheiro agrônomo Cristiano Palavro, analista de mercado e sócio-diretor da Pátria Agronegócios, abordou temas de grande relevância para o setor, como os desafios para a safra de 2023 e as projeções para os preços da soja e do milho no meercado internacional.

O público presente demonstrou grande interesse na palestra, com muitas perguntas e comentários. Para o representante da Sicoob Nosso, em Mato Grosso do Sul, Eduardo Camargo, a palestra foi fantástica.

"Ele (Cristiano Palavro) trouxe informações de mercado, que não se encontra no dia a dia. Ele trouxe uma experiência de proteções do mercado financeiro, que para o produtor é uma necessidade. Superou a minha expectativa e estou esperando o próximo evento", comentou.

O gerente-agro do Sicredi, Jonatan Andrade dos Santos apontou que Palavro, não somente abordou o cenário atual e futuro do agro, mas também disse sobre a proteção dentro do mercado. "Cristiano comentou sobre a formação de preços, da ponta, lá do porto até aqui na nossa cidade. Eu sempre me perguntava, 'por quê os preços daqui são tão diferentes dos preços dos portos?' E ele explicou utilizando conta de adição e subtração, ele facilitou muito o entendimento, com uma dinâmica interessante e um jeito de falar diferente".

Para o diretor-executivo do Grupo RCN, Estêvão Congro, idealizador do ciclo de eventos em prol do desenvolvimento econômico de MS, palestras como a desta noite facilitam a análise dos negócios.

"A proposta é levar ao nosso público uma informação de qualidade. Momentos de incerteza como este que foram retratados hoje, é a informação que faz com que, seja o produtor ou quem participe da cadeia, consiga tomar a decisão de forma mais acertiva possível, minimizando possíveis erros em um momento tão desafiador como esse que enfrentamos".

Até o final do ano, outros três eventos estão programados para Campo Grande e Três Lagoas, entre eles, o 1º Fórum RCN de Sustentabilidade, marcado para o dia 24 de outubro. Os debates vão reunir o consultor Silvio Barros, colunista da Rádio CBN; Fábio Coelho, presidente da Associação de investidores no mercado de capitais; Carlo Pereira, presidente do Pacto Global Brasil; e a jornalista especializada em meio ambiente e sustentabilidade, Rosana Jatobá.

SERVIÇO

O Fórum será realizado no Bioparque Pantanal. Para participar do sorteio de convites do 1º Fórum RCN de Sustentabilidade, é preciso preencher o cadastro disponível no portal RCN 67.

