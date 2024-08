Festival de Inverno de Bonito destaca a literatura sul-mato-grossense

A literatura sul-mato-grossense terá um espaço especial no Festival de Inverno de Bonito 2024. A Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL) levará seus imortais para uma série de bate-papos e palestras que prometem enriquecer a programação cultural do evento.

Nos dias 22, 23 e 25 de agosto, os escritores Henrique de Medeiros, Pedro Chaves e Rubenio Marcelo estarão no Lounge da Literatura, montado na Praça da Liberdade, para conversar sobre a ASL, a literatura, seus novos livros e a importância da educação e da cultura. As atividades terão mediação do escritor Rodrigo Teixeira.

A programação começará com a palestra "Poesia e caminhos da palavra", conduzida pelo poeta, escritor e compositor Rubenio Marcelo. Rubenio discutirá a arte da palavra e os aspectos literários de sua antologia poética "Caminhos - 100 poemas escolhidos...".

No dia seguinte, na sexta-feira (23), o escritor e educador Pedro Chaves, apresentará "Uniderp: Sonhos e desafios na construção de um legado educacional na região do Pantanal". Chaves falará sobre a trajetória da Uniderp - Universidade do Pantanal, destacando as práticas pedagógicas inovadoras que transformaram a instituição em um exemplo nacional de educação superior.

Encerrando a participação da ASL no festival, no domingo (25), às 16h, o poeta e presidente da Academia, Henrique Alberto de Medeiros Filho, apresentará a palestra "Os nadas em busca dos tudos da poesia". A partir de sua mais recente obra, "nadas em busca de tudos", Medeiros discutirá a relação entre a vida, a fragilidade humana e a poesia.

