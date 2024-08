Festival Interlagos agita o mercado automotivo com novidades e foco em sustentabilidade

O Festival Interlagos, maior evento da indústria automobilística nacional, abriu suas portas nesta semana, trazendo um panorama completo das novidades do setor. Com a presença de praticamente todas as grandes marcas, o evento oferece uma oportunidade única para o público conhecer os lançamentos mais recentes e até mesmo experimentar os veículos em test drives.

Durante a coluna CBN Motors desta sexta-feira (9), Paulo Cruz comentou que além das novidades em termos de design e tecnologia, o evento também evidencia a crescente preocupação com a sustentabilidade.

Confira a coluna na íntegra: