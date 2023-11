Fim de ano trará oportunidades de emprego

Nesta segunda-feira (13), Eberson Terra fala sobre as expectativas do mercado de trabalho para o fim de ano. Serão mais de 260 mil vagas temporárias paras as festas de Natal e Ano Novo - o melhor resultado em 10 anos - de acordo com a A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Eberson afirma que as empresas buscam pessoas que possam "agregar o time" e oferecer um serviço de qualidade, além de bons resultados para efetivar a vaga. Especialista ressalta a importãncia de uma boa apresentação no momento da entrevista.

O colunista traz ainda dicas importantes para se destacar nas vagas desse fim de ano. Confira na íntegra: