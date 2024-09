Fim de semana tem previsão de tempo quente e seco no estado

Depois de queda da temperatura no estado, o tempo volta a ficar quente e seco em diferentes cidades do Mato Grosso do Sul. Na região do bolsão ainda podem ocorrer chuvas e tempestades. As temperaturas poderão chegar a até 40°C.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (Cemtec), neste sábado (28) o dia começou com temperaturas amenas. Em Iguatemi a mínima ficou em 15ºC; Ponta Porã e Dourados, 17ºC, e em Porto Murtinho, 19ºC. Na Capital, a mínima foi de 20°C e a máxima deve chegar aos 33ºC no período mais quente do dia.

No domingo (29), os termômetros devem marcar 40°C em Porto Murtinho, onde a mínima deve ser de 23°C. Calor também em Aquidauana (39ºC de máxima) e em Corumbá, Coxim e Paranaíba (38°C). Em Campo Grande, a mínima amanhã deve ser de 23°C e a máxima não deve passar dos 35ºC.

* Com informações Governo de MS