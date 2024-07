Focado na responsabilidade social, OCB/MS realiza Dia de Cooperar

Será realizado no sábado (06) o Dia ‘C’, Dia de Cooperar, promovido pelo Sistema OCB/MS. Com mais de 30 serviços, o evento vai reunir mais de 10 cooperativas e parceiros privados.

Segundo o coordenador de promoção social da OCB/MS, Renato Marcelino, a ação realizada em nível nacional desde de 2012 vem se transformando a cada ano. Uma das novidades deste ano é a entrega do legado do serviço oferecido à comunidade.

“No final de semana estivemos na associação de moradores realizando manutenção, pintando no local e isso vai ficar para a comunidade. É um movimento de responsabilidade social que atende o compromisso de desenvolvimento sustentável”.

Esta é a primeira vez que o Dia de Cooperar será realizado na Coophavila II. A ação já visitou outros bairros de Campo Grande como: Vila Nasser, Nova Lima e Sóter.

Além da Capital, a ação será realizada no interior do estado, a exemplo de São Gabriel do Oeste. O Dia ‘C’ em Campo Grande será das 13h às 17h, na Associação de Moradores da Coophavila II, e contará com recreação para crianças, atividades de educação financeira, oficina de pipas, boas práticas de higiene, orientações de saúde, campeonato de futsal, doação de mudas frutíferas, cortes de cabelo, doação de livros, oficina de balões ornamentais, aferição de pressão, campeonato de ping-pong, escovação e orientação em saúde bucal e alimentação com cachorro-quente, pipoca e algodão doce.

