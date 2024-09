Fórum Precoce MS voltado para responsáveis técnicos está com inscrições abertas

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), em parceria com a Associação Sul-Mato-Grossense de Produtores de Novilho Precoce (ASNP), realiza no dia 23 de setembro o Fórum Precoce MS, tendo como público-alvo os Responsáveis Técnicos que atuam junto as propriedades rurais cadastrados no programa PRECOCE MS. O evento acontece no auditório da Famasul, a partir das 14 horas.

De acordo com o secretário-executivo de Desenvolvimento Sustentável, Rogério Beretta, o Fórum tem por objetivo proporcionar uma visão completa das mudanças sobre o Programa Precoce MS e esclarecer as principais dúvidas dos participantes. “O programa passou por modernização para incentivar uma produção cada vez mais sustentável e inserida na estratégia do Governo de se tornar Estado Carbono Neutro até 2030”, salientou.

Continue Lendo...

“O Fórum Precoce MS é uma oportunidade única para reforçarmos a importância da comunicação direta com nosso corpo técnico e garantir que todos estejam atualizados com as demandas do mercado pecuário atual. A evolução constante do Programa Precoce MS exige que nossos responsáveis técnicos estejam bem informados e preparados para atuar de forma eficaz, fortalecendo o compromisso com a qualidade e a sustentabilidade na pecuária sul-mato-grossense”, destaca Rafael Gratão, presidente da Associação Novilho Precoce MS.

As inscrições estão abertas até o dia 10 de setembro e devem ser feitas pelo site novilhoms.com.br

*Com informações da Semadesc/MS