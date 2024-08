Frente fria avança e previsão é de leve queda na temperatura em MS

Com o tempo ainda firme durante parte do dia, a previsão indica sol e variação de nebulosidade em Mato Grosso do Sul. Entre a tarde e a noite deste sábado (31) e domingo (1°), uma nova frente fria avança pelo estado e gera uma leve queda nas temperaturas, principalmente nas regiões Sul e Sudoeste, sem previsão de chuva. A informação é do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).

Ainda segundo o Cemtec, a umidade relativa do ar fica baixa, em torno de 10% e 20%. Por isso, a recomendação é beber bastante líquido e umidificar os ambientes.

Neste sábado, na Capital os termômetros registraram 22ºC durante a madrugada e a máxima pode chegar aos 34ºC; em Coxim, a mínima foi de 20ºC e, no momento mais quente do dia, a temperatura deve chegar aos 36ºC; mesma máxima prevista para Corumbá, onde - na madrugada - os termômetros marcaram 25ºC.

Em Porto Murtinho, no Sudoeste, a mínima foi de 21ºC e a máxima deve chegar aos 35ºC; em Dourados a mínima foi de 18ªC e a máxima deve ser de 36ºC; e em Três Lagoas, a mínima foi 17ºC e a máxima não deve passar de 34ºC.

* Com informações Governo de MS