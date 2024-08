Frente fria avança em Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira

Para esta sexta-feira (23), a previsão do tempo indica o avanço de uma frente fria e possibilidade de chuvas em Mato Grosso do Sul, principalmente nas regiões sul e sudoeste. Assim, os índices de umidade relativa do ar apresentarão uma melhora, com exceção das regiões norte e nordeste, que ainda podem registrar índices abaixo de 20%.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), deve ocorrer um contraste térmico ao longo do dia, com temperaturas máximas variando de 18°C em Ponta Porã, na região sul, a 34°C em Coxim, no norte do Estado. Além disso, as temperaturas mínimas serão invertidas devido à passagem da frente fria, ou seja, o valor mínimo ocorre apenas após a passagem do sistema meteorológico e não no início do dia.

Campo Grande tem mínima prevista de 21ºC e máxima de 28ºC. Na região do Bolsão, Paranaíba e Três Lagoas marcam 19ºC inicialmente e chegam aos 38ºC nos horários mais quentes. No município de Coxim, no norte, os valores variam entre 21ºC e 34ºC.

Na região pantaneira, Corumbá amanhece com 20°C e registra 25ºC à tarde, já Aquidauana tem mínima de 19ºC e máxima de 29ºC. Em Porto Murtinho, no Sudoeste do Estado, a temperatura varia entre 16ºC e 22°C.

Em Dourados, a mínima é de 16ºC e a máxima de 26ºC. Anaurilândia, na região Leste, tem 18ºC pela manhã e atinge máxima de 30°C. Nesta sexta, Ponta Porã deve apresentar a mínima mais baixa do dia, marcando 14ºC inicialmente e chegando a 17ºC nos horários mais quentes.

*Com informações do Cemtec/MS